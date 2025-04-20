وزير الخارجية التركي يحل بمطار وهران في زيارة للجزائر

حلّ اليوم الأحد وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان بمطار أحمد بن بلة بوهران.

وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، كان في استقباله بمطار أحمد بن بلة الدولي الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية لوناس مقرمان. رفقة والي الولاية السلطات المحلية.

وسيشرف وزير خارجية جمهورية تركيا رفقة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. ووالي وهران على افتتاح القنصلية العامة لجمهورية تركيا بوهران.

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