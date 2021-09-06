وزير الخارجية الروسي: قد نشارك في حفل تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة بشرط

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن بلاده قد تشارك في حفل تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة. إذا تم تشكيل حكومة شاملة، مشيرا إلى رغبة بلاده في دعم عملية تشكيل الحكومة الأفغانية.

وحسب موقع سبوتنيك، قال لافروف “نرغب في دعم عملية تشكيل حكومة تعكس كل جوانب المجتمع الأفغاني. بما في ذلك حركة طالبان، والمجموعات العرقية الأخرى”.

ولم ينف لافروف تلقي الجانب الروسي دعوة للمشاركة في حفل تنصيب الحكومة الأفغانية. واستطاعت حركة “طالبان” السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني في 15 أوت2021.