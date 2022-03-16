وزير الخارجية الروسي: نمر بمنعطف تاريخي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العالم يمر الآن بمنعطف مفصلي في التاريخ المعاصر يعكس المعركة من أجل مستقبل النظام العالمي.

وأكد لافروف، في حوار مع قناة RBC الروسية اليوم الأربعاء، أن تطورات الأحداث الأخيرة حول أوكرانيا تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للعالم برمته. واصفا إياها بأنها “معركة من أجل مستقبل النظام العالمي”.

وقال لافروف: “لا يتعلق هذا الأمر بأوكرانيا إطلاقا، أو بالأحرى يخص النظام القانوني في العالم أكثر من أوكرانيا. أحكمت الولايات المتحدة هيمنتها على أوروبا بأكملها. نمر الآن بمنعطف مفصلي في التاريخ المعاصر يعكس المعركة من أجل مستقبل النظام العالمي”.

وأوضح الوزير أن الغرب مقتنع بشكل خاطئ بـ”تفوقه المطلق على الآخرين” وسعى “بناء عالم سيسيطر فيه على كل الأمور دون أي عقاب أو احتجاجات”.

كما حمل لافروف دول الغرب المسؤولية عن ابتكار مصطلح “النظام العالمي المبني على قواعد محددة”.

مضيفا: “تمت صياغة هذه المبادئ ضمن مجموعة ضيقة بالتزامن مع إنشاء هياكل ضيقة غير رسمية. هناك القانون الإنساني والمفوضية الخاصة بها ضمن الأمم المتحدة. لكن الاتحاد الأوروبي أنشأ شراكة خاصة بنفس المسألة حيث يتبنى قرارات دون مراعة مواقف المجتمع الدولي”.

وأشار لافروف إلى أن شركاء روسيا الغربيين “تجاهلوا بتعجرف” مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها موسكو في ديسمبر الماضي ردا على توسع الناتو في أوروبا على مدى عقدين. مشددا على أن الغرب لم يرغب في حل المسائل الأمنية مع روسيا سلميا.

واتهم الوزير الغرب بمحاولة “الاستهتار بعقل الشعب الأوكراني وتحريضه ضد روسيا”.

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