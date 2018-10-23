وزير الخارجية السعودي: “سيتم القبض ومحاسبة كل المسؤولين في مقتل خاشقجي”

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إنّ المملكة ستجري تحقيقا شاملا في مقتل خاشقجي، مشدداً على أنه سيتم القبض عن كل المسؤولين عن الحادث.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحافي في إندونيسيا، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث.

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن تضارب التقارير بشأن خروج خاشقجي من القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول دفع السلطات السعودية لفتح التحقيق في الحادث، مشدداً على أن ولي العهد لم يكن على علم بما حدث للصحافي، ولهذا السبب نفى كل التقارير حول دور بلاده في القضية.

وأشار الجبير إلى أن “الأشخاص الذين فعلوا ذلك قد تجاوزوا صلاحياتهم”، مفسراً قوله: “من الواضح أنه تم ارتكاب خطأ جسيم وما زاد من شدته هو محاولة إخفائه”.

وأكد الجبير أن السعودية ستواصل تقديم المعطيات عن مقتل خاشقجي بمجرد توفرها، مضيفاً: “نريد كشف المعلومات بأقصى دقة ممكنة وليس المزاعم والشائعات والأقاويل، وهذا الأمر يتطلب وقتا ويجب توخي الحذر”.