كلّف الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بأن ينوب عن ولي العهد محمد بن سلمان لحضور القمة العربية في الجزائر.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا القرار جاء بعد تعذر حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأسباب صحية.

وأوضح ذات البيان، ان الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سفر ولي العهد محمد بن سلمان الطائرة لمسافات طويلة دون توقف.وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى.

مما يتعذر معه عليه القيام بزيارة الجزائر أخذا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.