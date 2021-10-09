وزير الخارجية الصحراوي: محاولة مصادرة حقوق شعبنا مآلها الفشل

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن المحاولات الرامية الى القفز على حقوق الشعب الصحراوي مصيرها الفشل.

وأورد الوزير، في تصريح صحفي عقب تعيين دي مستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، أن مصداقية الأمم المتحدة على المحك.

موضحا أن المحاولات الرامية إلى القفز عن حقيقة الواقع الصحراوي والهادفة إلى مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال والسيادة، لن يكتب لها النجاح كما أثبتت ذلك بجلاء الثلاثة عقود الماضية.

وأضاف الوزير: “إذا كان ستافان دي ميستورا سيأتي بتاريخ محدد لتنظيم الاستفتاء أو خطة عملية لإنهاء المناورات والمماطلات التي عطلت جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، فإن التاريخ سيسجل له وللأمين العام أنهما قد وضعا قطار الشرعية الدولية في الصحراء الغربية على السكة فاتحين بذلك آفاقا رحبة للسلام العادل والنهائي في المنطقة”.

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