وزير الخارجية الصيني يؤكد على التعاون مع الجزائر لمواجهة التحديات المشتركة
أجرى مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اللقاء، يوم 29 نوفمبر، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.
وتم اللقاء على هامش الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي. وتم اللقاء في داكار عاصمة السنغال.
وأجرى الجانبان تبادلات ودية حول العلاقة الصينية الجزائرية والتعاون الصيني الجزائري والتعاون الصيني الإفريقي والتضامن لمكافحة الجائحة.
وكذلك تبادل الطرفان وجهات النظر حول تعزيز العلاقات بين الصين والدول العربية.
وهنأ وانغ يي الجزائر بتوليها الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية في العام المقبل.
وفي ذات السياق اكد وزير الخارجية على دعم الجزائر للعب دور أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية.
وأضاف أن الصين مستعدة لتعزيز التضامن والتعاون مع الجزائر لمواجهة التحديات المشتركة.
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السفير الصيني يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر
هنأ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر لي ليان خه، اليوم الأحد، الشعب الجزائري بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ37 لإندلاع الثورة التحريرية.
وذلك عبر منشور للسفارة الصينية عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك”، حيث جاء فيه:
“بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والستين لإنـدلاع الثورة التحريريــة الجزائرية المجيـدة في الأول نوفمبـر.
يتقدم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع أعضاء السفارة
أخلص التهاني وأطيب التمنيات للشعب الجزائري، ويتمنى لكم عيدا سعيدا ومزيدا من السعادة والصحة والازدهار!
الصين والجزائر بلدان الأبطال، كانتا في الماضي رفيقي الخندق الذين يقاتلان جنبا إلى جنب.
كانت الصين تدعم بكل الحزم للجزائر خلال الثورة التحريريــة الجزائرية في سبيل مساعدة الجزائر على تحقيق الاستقلال،
والجزائر كانت تلعب دورا مهما في استعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية للأمم المتحدة.
فعلى أساس تاريخ المساندة المتبادلة بين البلدين قد أصبحا صديقين عزيزين وشريكين حميمين تربط بينهما صداقة تاريخية متميزة،
واليوم هما يعملان على تحقيق التنمية والازدهار المشترك يدا بيد.
إن الصين على استعدادها لمواصلة العمل مع الجزائر على تطوير علاقات البلدين في شتى المجالات وتعزيز صداقة الشعبين مما يحقق المزيد من تنمية وتقدم مشتركة للبلدين”.