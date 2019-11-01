وزير الخارجية الفرنسي في ذكرى 1 نوفمبر: “سنواصل الوقوف إلى جانب الجزائر”!! 

وجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ،اليوم الجمعة، رسالة هنأ فيها الشعب الجزائري في الذكرى الـ 65 لإندلاع الثورة التحريرية.

وقال جان إيف لودريان ،في بيان للخارجية الفرنسية، بمناسبة إحياء الجزائر لذكرى إندلاع الثورة التحريرية “أتقدم بتهانييا للسلطات والشعب الجزائري”.

وأضاف ذات المتحدث أن أمنية فرنسا اليوم هو إيجاد الجزائريين معا طريقهم للإنتقال الديمقراطي.

وأكد ذات المتحدث أن الجزائريين وحدهم هم من لهم قرار تحديد مصيرهم مستقبلا، وأشار أن أمنية فرنسا للجزائر تكمن في ربط روابط معمقة مع الجزائر.

كما حيا المتحدث روح المسؤولية والتحضر التي برهنها الشعب الجزائري منذ بداية المسيرات.

وقال: “نحن متأكدون أن هذه الروح ستستمر بالسلمية والحوار الديمقراطي وكذا حرية الصحافة والمسيرات”.

واختتم المتحدث أنه وبهذه اللحظات التاريخية، سنواصل الوقوف بجانب الجزائر والشعب الجزائري”.

مشيرا عن أمله في أن البلدين وشعبي البلدين سيواصلون شراكاتهم ويتجاوزون كامل العوائق مستقبلا.