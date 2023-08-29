وزير الخارجية: نحن ضد الحل العسكري فكيف سنفتح مجالنا الجوي!

أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن الجزائر ضد الحل العسكري وإستعمال القوة لحل الأزمة في النيجر.

وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين، حول إمكانية فتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية، في ندوة صحفية له اليوم الثلاثاء، قال عطاف: “نحن ضد التدخل العسكري لحل الأزمة في النيجر.. فكيف لنا أن نفتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية!..”.

وشدد عطاف، على أن موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في النيجر واضح وصريح عكس التحليلات المشبوهة.

هذا وأعلن وزير الخارجية، اليوم، عن إطلاق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لمبادرة حل سياسي للأزمة في النيجر.

وأوضح الوزير، أن مبادرة الجزائر جاءت نتيجة مشاورات واتصالات انطلقت منذ اليوم الأول للأزمة في النيجر.