وزير الخارجية يؤكد دعم الجزائر اللامشروط لاسترجاع حقوق الفلسطينيين

نوه وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، بصمود الشعب الفلسطيني، مجددا دعم الجزائر اللامشروط بسبيل استرجاع حقوقه غير القابلة للتصرف بتقرير المصير. إضافة إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا للشرعية الدولية واللوائح الأممية ذات الصلة.

وأكد بوقدوم، أن جوهر القضية الفلسطينية يكمن تحديدا باحتلال الأراضي الفلسطينية وفي استمرار القوة القائمة بالاحتلال من الإفلات من العقاب. مشدّدا على أن أي حل نهائي لابد وأن يضمن معالجة هذين الإشكالين.

وشارك، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، في أشغال الاجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة لحركة دول عدم الانحياز. وجرى الاجتماع، الذي ينعقد بطلب من جمهورية أذربيجان باعتبارها رئيسة مكتب تنسيق المنظمة.

ويهدف الاجتماع، للتأكيد على الموقف الثابت لدول عدم الانحياز ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. بالإضافة إلى تضامنهم الدائم معه في وجه الاعتداءات الهمجية والممنهجة التي تستهدف وجوده على أراضيه.

وفي ختام الأشغال، تم اعتماد بيان أكدت فيه دول منظمة عدم الانحياز على دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني. مطالبين جميع الفاعلين الدوليين بالعمل على إعادة بعث مسار السلام من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.