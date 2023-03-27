وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال إتصال هاتفي مع نظيره السوداني، علي الصادق علي. سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. إلى جانب التشاور والتنسيق حول مستجدات القضايا ذات الإهتمام المشترك على الصعيد الإقليمي.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد تلقى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. إتصالا هاتفيا من أخيه وزير الخارجية لجمهورية السودان الشقيقة، علي الصادق علي. خصص أساسا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. إلى جانب التشاور والتنسيق حول مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الاقليمي. كما شكل الإتصال فرصة للوزير علي الصادق علي لتقديم تهانيه للوزير أحمد عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية”.

وأضاف البيان، أنه وخلال محادثاتهما، أعرب الوزيران عن إعتزازهما بعلاقات الأخوة والتعاون والتضامن التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين. مؤكدين تطلعهما للعمل سويا نحو استكشاف الآفاق الواعدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين.

كما جدّد وزير الخارجية، تضامن الجزائر الدائم مع السودان الشقيق في كل ما يدعم أمنه و استقراره ويضمن استعادة مكانته الطبيعية في المنظمة القارية.

وفيما يخص التنسيق السياسي، تبادل رئيسا دبلوماسية البلدين الرؤى حول عدد من الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما جددا التأكيد على أهمية إصلاح وتعزيز العمل العربي المشترك حفاظا على الأمن القومي العربي بكافة أبعاده.

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