وزير الخارجية يتباحث مع ممثلي الحركات المالية لاستكمال مسار السلم والمصالحة

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها إلى باماكو. لقاءات عديدة شملت ممثلي الحركات المالية الموقعة على الإتفاق وكذا أعضاء مجموعة الوساطة الدولية. بالإضافة كذلك إلى الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، وان القاسم.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن لقاءات وزير الخارجية جاءت في سياق الجهود التي تبذلها الجزائر بحكم توليها قيادة الوساطة الدولية. ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وقد شكلت هذه اللقاءات التي جاءت في أعقاب المباحثات التي أجراها وزير الخارجية مع السلطات المالية. فرصة لتكثيف المشاورات وتبادل الآراء والتحاليل مع الأطراف المالية ومع الشركاء الدوليين. حول سبل وآفاق تجاوز العقبات الحالية التي تعترض إستكمال مسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق.

كما توّجت لقاءات وزير الخارجية سواء مع الجانب الحكومي أو الحركات الموقعة على تأكيد إلتزام الجميع باتفاق الجزائر واستعدادهم للإنخراط بكل جدية في المساعي التي تبذلها الجزائر. بهدف بناء وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية وضمان الإستئناف السريع والتوافقي لأنشطة آليات متابعة تنفيذ الإتفاق.

كما أكد أعضاء الوساطة الدولية وممثل الأمم المتحدة دعمهم التام للجهود التي ما فتأت تبذلها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون. لدعم أمن واستقرار جمهورية مالي. معربين في ذات السياق عن تطلعهم لمواصلة العمل تحت قيادة الجزائر للدفع بأهداف السلم والمصالحة والتنمية المستدامة في هذا البلد. وهو ما من شأنه أن يسهم في إرساء دعائم الأمن في المنطقة برمتها.

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