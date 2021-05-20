وزير الخارجية: يجب التحرك لإعادة إعمار قطاع غزة

طالب وزير الخارجية، صبري بوقدوم، خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بضرورة التحرك لإعادة إعمار قطاع غزة.

ويدرس الاجتماع الطارئ، آخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إنهاء الاعتداءات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وأكد بوقدوم، إن احتلال الأراضي الفلسطينية يبقى احتلالا مولدا لأبشع الانتهاكات.

مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

وأورد الوزير، إن المجموعة العربية تؤكد أن القدس عاصمة أبدية للفلسطينيين.

مضيفا إن الظلم التاريخي لا يزال في حق الفلسطينيين قائماً للآن رغم وعود المجموعة الدولية.

وتسائل بوقدوم: “أين نحن من قرار 181 ومؤتمر مدريد واتفاق أوسلو، خلال هذه المدة قام الاحتلال بالسيطرة على 85% من الأراضي الفلسطينية”.

وفي الأخير، أكد بوقدوم، إنه لا حل للقضية دون اتخاذ موقف شجاع لوقف حد للاحتلال والافلات من العقوبات.