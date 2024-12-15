وزير الخارجية يحل بإثيوبيا في زيارة رسمية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، بأديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، في زيارة رسمية، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة. الرامية إلى تعزيز تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين. والرقي بالعلاقات الثنائية إلى أسمى المراتب المتاحة.

وخلال تواجده بأديس أبابا، يُنتظر أن يُستقبَل وزير الدولة من قبل الوزير الأول الإثيوبي، أبي أحمد علي. لتسليمه رسالةً خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

كما سيحظى الوزير أحمد عطاف باستقبال من الرئيس الإثيوبي، تايي أتسكي سيلاسي. ويجري مباحثات مع وزير خارجية إثيوبيا، جيديون تيموثيوس.