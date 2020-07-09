وزير الخارجية يزور إيطاليا ويتحادث مع “لويجي دي مايو” اليوم

قام اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، بزيارة إلى إيطاليا، تلبية لدعوة من نظيره الإيطالي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، تطرقت المحادثات بين الجانبين، إلى رزنامة التعاون الثنائي خاصة منها الدورة القادمة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري الايطالي، والمزمع عقده في الجزائر.

وكذا زيارة الدولة المنتظر أن يؤديها الرئيس الايطالي الى الجزائر لاحقا.

كما أبرز الجانبان الشراكة الاقتصادية وآفاقها الواعدة.

وتناول الطرفان بشكل مستفيض، عددا من القضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث بحثا سبل المساهمة في معالجة هذه الأزمة في ظل التدهور الخطير الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار.

وقد أبرز النقاش توافق وجهات النظر حول ضرورة تسريع العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا، ويحقق التطلعات المشروعة والخيارات الحرة للشعب الليبي.

وسجل الطرفان توافقهما على ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل المساهمة الفعالة في توفير الشروط الضرورية لتمكين الفرقاء الليبيين من الانخراط في مسار التسوية السياسية.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في الساحل وسبل تعزيز التنسيق بينهما، لدعم جهود التنمية في المنطقة بما يضمن ترسيخ الأمن والإستقرار.