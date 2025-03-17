وزير الخارجية يستقبل سفراء مالي والسنغال وكندا

‏إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، كل من سفراء مالي والسنغال وكندا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، إستقبل الوزير، اليوم، محمد أماغا دولو، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لجمهورية مالي لدى الجزائر.

كما إستقبل عطاف، مبابا كورا ندياي، الذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لجمهورية السنغال لدى الجزائر.

و‏إستقبل وزير الدولة، أحمد عطاف، اليوم، روبن لين ويتلوفر، التي سلّمته نسخا من أوراق اعتمادها بصفتها السفيرة الجديدة لكندا لدى الجزائر.