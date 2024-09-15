وزير الخارجية يستقبل ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

إستقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف،اليوم بالجزائر العاصمة، ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ‎الجزائر.

وحسب بيان لوزارة، سلم السيد لورينزو كارافي، للوزير عطاف، أوراق الديوان بصفته ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ‎الجزائر.

كما إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد، السفير الجديد لجمهورية جنوب إفريقيا لدى الجزائر.

واستقبل الوزير، اليوم الأحد، محمد السالك ولد محمد لمين أحمد، ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكري بالجزائر.

كما إستقبل الوزير، اليوم، السيد دييغو ميادو باسكوا، والذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر.