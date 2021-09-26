وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس السبت، جلسة عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحسب ما أورده الوزير على حسابه بتويتر، تمت خلال الجلسة، مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما جهود الجزائر لترقية الحلول السلمية للأزمات في كل من ليبيا، مالي والساحل، إلى جانب التحديات التي تواجهها القضية الصحراوية.

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