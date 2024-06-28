وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيره البولندي

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، جلسة عمل مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بولندا.

وتمحور جدول أعمال الجلسة حول سبل وآفاق إضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين الجزائر وبولندا.

واتفق الوزيران على برمجة الدورة الأولى للجنة الحكومية الجزائرية البولندية للتعاون الاقتصادي وعلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي.

كما تم تنصيب فريق عمل مشترك لتحديد صيغة التعاون والشراكة في مجال الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.

هذا واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في جوار البلدين وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.