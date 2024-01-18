وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه في 3 دول

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأوغندية، كمبالا.

وحسب بيان الوزارة، فقد التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بكامبالا، مع وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا، سيرجي ألينيك، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز.

واتفق الوزيران بهذه المناسبة على عديد الخطوات العملية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي.

كما التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مع نظيره الكوبي، رودريغيز بارييا، أين تطرق الطرفان إلى العلاقات الجزائرية-الكوبية، حيث أعرب رئيسا دبلوماسية البلدين عن ارتياحهما لما تمّ تحقيقه من تقدم في مجال التعاون الثنائي وأشادا بتطابق مواقفهما حول جُلّ المسائل ذات الاهتمام المشترك.

عطاف ونظيره الكيني يبحثان الأوضاع بالشرق الأوسط

وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أيضا لقاء مع نظيره من جمهورية كينيا، موساليا مودافادي.

وقد شكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر والتباحث حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي منطقة القرن الإفريقي وكذا في منطقة الساحل الصحراوي.