وزير الداخلية :أغلفة مالية وموارد بشرية لتجسيد البرامج التنموية في الولايات الجديدة

أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أن الدولة رصدت أغلفة مالية معتبرة وموارد بشرية لتجسيد البرامج التنموية بالولايات الجديدة. كما أوضح الوزير “أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, يولي اهتماما كبيرا لمسألة ترقية المستوى المعيشي للمواطن”.

في حين، أشار الى أن استحداث الولايات العشر الجديدة يأتي ضمن رؤية رئيس الجمهورية بخصوص تقريب مركز القرار من المواطن. خاصة بالمناطق النائية كما يتوخى من ذلك أيضا تحقيق التوازن الجهوي وإزالة الفوارق بين المناطقي. مبرزا أن هناك إرادة قوية لتحقيق هذا التوجه. من خلال سعي السلطات العمومية إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان مناطق الظل والمتابعة اليومية لانشغالات المواطن.

كما أكد مراد أنه تم إلزام الولاة بالالتقاء دوريا بالبرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المنشودة وتطلعات المواطنين. والعمل على وضع برنامج يشمل جميع القطاعات وتوفير الشروط الملائمة لتمكين تجسيد البرنامج المتفق عليه بالتنسيق مع المنتخبين المحليين.

وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على تدشين وحدة إنتاج وتحويل الرخام والغرانيت بمنطقة تين أمالي. بطاقة إنتاج 2000 متر مربع في اليوم كمرحلة أولية. وتستخدم الوحدة تقنيات صديقة للبيئة في عملية استخراج الرخامي. وتوظف 203 عمال في مناصب شغل مباشرة حسب البطاقة التقنية للمشروع. وتلقى الوفد الوزاري شروحات وافية حول عملية الإنتاج بالوحدة.

وبذات الموقع شددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة على ضرورة احترام المعايير البيئية. داعية إلى استخدام الطاقات المتجددة في عملية إنتاج الرخام ومشتقاته.