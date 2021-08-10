وزير الداخلية: إندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات وسنباشر التحقيقات

أكد وزير الداخلية كمال بلجود، إنه لا يستبعد إن تكون أيادي إجرامية قد تسببت في حرائق أمس، مستغربا اندلاع عشرات الحرائق في نفس التوقيت.

وأورد الوزير خلال حلوله اليوم في تيزي وزو رفقة وفد وزاري: “إندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات السبع، ومصالح الأمن ستباشر التحقيقات اللازمة”.

وأضاف الوزير: “هذا ما عشناه في ولايات أخرى، هناك حاقدين على الجزائر، والذين يصرون على تحطيمها بكل الوسائل، ولكن لدينا الرجال للتصدي لهم”.

وفي الأخير، شكر الوزير، الهبة التضامنية لسكان تيزي وزو، في مساعدة إخوانهم المتضررين قائلا: “هذا هو الجزائري الحر”.

وتنقل اليوم الثلاثاء وفد وزاري يتكون من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، ووزير الفلاحة عبد الحميد حمداني ووزيرة التضامن. للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق التي اندلعت أمس بولاية تيزي وزو.

وتنقل الوفد بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق. وكذا تقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا البالغ عددهم 6 بفعل الحرائق