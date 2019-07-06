وزير الداخلية: الأمن الوطني جنب الجزائر مشاكل سيتم الكشف عنها لاحقا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، أن الأمن الوطني جنب الجزائر الكثير من المشاكل.

ولم يذكر وزير الداخلية، تفاصيل عن الموضوع، مكتفيا بالقول “سيتم الكشف عنها لاحقا”.

وأضاف الوزير، على هامش تدشينه لمنشآت تابعة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بالمرصاد وتعمل ليل نهار،شاكرا إياهم على مرافقتهم للحراك.

وأشار دحمون، إلى أن تكفل الوزارة باحتياجات الشرطة وصل 87 بالمائة على المستوى الوطني.

وشرع اليوم السبت، صلاح الدين دحمون، زيارته العملية إلى ولاية البليدة، حيث قام بتدشين عدد من المنشآت التابعة للأمن الوطني.