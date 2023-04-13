وزير الداخلية: الجارة الغربية تعمل كل ما في وسعها لضرب الجزائر

صرح ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس. أن الكل يعلم ان الجزائر مستهدفة من طرف الجارة الغربية.

وفي رده على سؤال حول الاجراءات المتخذة للحد من تجارة المخدرات وسبل علاج المدمنين. قال وزير الداخلية “الكل يعلم ان الجزائر مستهدفة من طرف الجارة الغربية”.

وأفاد الوزير مراد أن العملية الأخيرة والمتمثلة في حجز مليون و600 قرص مهلوس. تثبت انهم يقومون بكل ما في وسعهم لضرب الجزائر.

للتذكير، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن. 44 تاجر مخدرات خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 04 أفريل 2023. أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتُقدر كمية المحجوزات، بـ4 قناطير و60 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما تم ضبط 28907 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 174 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف وجانت.