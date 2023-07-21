وزير الداخلية: السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لجهاز الشرطة

أعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، عن عرفانه لقوات الشرطة نظير ما حققته من نتائج نوعية وملموسة. إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى في التصدي ومكافحة الجريمة بكل أنواعها.

وأكد وزير الداخلية في كلمة له خلال إشرافه على مراسم حفل أقامته المديرية العامة للأمن الوطني إحياء للذكرى الـ61 لتأسيس الشرطة الجزائرية المصادف لـ22 جويلية من كل سنة. أن الشرطة الجزائرية قدمت جهودا كبيرة مع أجهزة الأمن الأخرى وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي. للتصدي لكل محاولات إدخال و إغراق البلاد بمختلف أنواع المخدرات مصدره دولة الجوار.

كما أكد وزير الداخلية، أن السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، تولي أهمية كبيرة لمنتسبي هذا الجهاز العتيد. تقديرا للجهود المضنية التي يبذلونها في الميدان والتي كللت دائما بنتائج باهرة في حفظ الامن العمومي والتصدي للجريمة بشتى اشكالها”.

ونوه وزير الداخلية بتظافر جهود مختلف الاجهزة الامنية والمساهمة الفعالة للمواطن في تفعيل المعادلة الامنية لجهاز الامن ليكون خصنا آمنا ومنيعا يضرب به المثل على الصعيد الدولي”.

كما أثنى الوزير بدرجة اليقظة في مجال المعلوماتية التي تحلى بها منتسبي هذا الجهاز. من خلال إحباطهم في وقت وجيز لعديد الهجمات الشرسة عبر الفضاء السيبرياني. خاصة وأن الأمن المعلوماتي أضحى رمزا من رموز السيادة الوطنية.

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