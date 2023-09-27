وزير الداخلية : العمل على الرقي بالعاصمة إلى مصف العواصم الكبرى

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بمقر الوزارة السيدات والسادة الولاة المنتدبين لولاية الجزائر بحضور والي ولايةالجزائر ورئيسة المجلس الشعبي الولائي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم خلال اللقاء تجديد التذكير بالأولوية التي توليها السلطات العمومية. لإعادة تأهيل العاصمة والرقي بها إلى مصف العواصم المتوسطية الكبرى. بالنظر لكونها الواجهة الأولى للبلاد، وذلك بإيلاء العناية لعصرنة مرافقها والحفاظ على نظافة وجمالية محيطها فضلا على تثمين موروثها الحضاري العريق.

وأوضح ذات المصدر، أن تم إسداء عدد من التوجيهات بخصوص تعزيز الوتيرة التنموية الايجابية التي تشهدها ولاية الجزائر. واستكمال المشاريع المهيكلة الكبرى المندرجة ضمن المخطط الاستراتيجي للعاصمة. فضلا على رفع مستوى الخدمات العمومية ذات الأولوية للمواطنين، مع التركيز على ضمان توازن تنموي بين مختلف مناطق إقليم الولاية.

وبالمناسبة هنأ الوزير الولاة المعينين حديثا وأولئك الذين جددت فيهم الثقة بموجب الحركة الأخيرة. التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، معتبرا أن تشريفهم بهذه الثقة يضعهم أمام مسؤولية رفع تحدي النجاعة في التكفل بانشغالات المواطنين وتعزيز وتيرة التنمية المحلية.