وزير الداخلية الفرنسي: فوز مارين لوبان في الرئاسيات خطر على بلدنا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أنه مستعد لدعم رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وصرح جيرالد دارمانين لوسائل الإعلام “بروت” الذي استجوبه حول طموحاته الرئاسية: “أعتقد أن إدوارد فيليب في أفضل وضع اليوم”.

وأوضح “لا أحلم بشكل خاص بأن أصبح رئيسا للجمهورية. أنا فخور جدا بأن أكون وزيرا للداخلية وأنا في الأربعين من عمري”.

وكان جيرالد دارمانين قد قدر بالفعل في بداية أكتوبر أن إدوارد فيليب هو الأفضل في الانتخابات الرئاسية المقبلة. والتي لن يتمكن إيمانويل ماكرون من الترشح فيها بعد ولايتين متتاليتين. لكنه تساءل أيضاً عن «رغبته» و«مشروعه».

وقال: “أعتقد أنه يتعين علينا دعم الأفضل لأنني أعتقد أن لوبان يمكنها الفوز في الانتخابات الرئاسية. أعتقد أن الأمر خطير على بلدنا، حتى لو كنت احترمها”.