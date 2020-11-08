وزير الداخلية الفرنسي: ماكرون متمسك جدا بالعلاقة القائمة بين الجزائر وفرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، أن “الرئيس الفرنسي، ماكرون متمسك جدا بالعلاقة القائمة بين البلدين”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، في تصريح عقب محادثاته مع وزير الداخلية، كمال بلجود، أن “رئيس الجمهورية الفرنسية، ايمانويل ماكرون متمسك جدا بالعلاقة القائمة بين الجزائر وفرنسا و بين دولتينا و شعبينا، وقد جئت لأؤكد لوزير الداخلية التعاون التام لفرنسا بخصوص كافة المسائل التي تخص وزارتينا”.

وأكد الوزير الفرنسي، نقلا عن الإذاعة الوطنية، على التعاون المتواصل مع الجزائر لا سيما في مجال الأمن ومكافحة الارهاب.

وأوضح ذات الوزير أنه “تطرق الى مواضيع مكافحة الارهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون في مجال الأمن”.

وتابع قائلا “تطرقنا الى قضايا هامة تخص قوة الجزائر الكبرى هنا في منطقة المتوسط لاسيما القضية الليبية ومسألة الهجرة غير الشرعية التي تواجهها الجزائر والتي يتعين علينا التصدي لها لأننا نواجه تنقلات الأشخاص على جميع ربوع هذا الفضاء الذي نتقاسمه”.

من جهته، صرح بلجود أنه تطرق مع نظيره الفرنسي الى العلاقات الثنائية “المميزة” والسبل والوسائل الكفيلة بتحسينها.

مضيفا أنه تناول أيضا “مسائل الهجرة السرية والعلاقات بين القطاعين لاسيما الحماية المدنية و التكوين المهني والتبادلات بين مختلف هياكل الدائرتين الوزاريتين”.

وقال بلجود “بصفة عامة كان هناك توافق في وجهات النظر حول جميع القضايا التي تطرقنا اليها كما سنعمل على تعزيز علاقاتنا أكثر”.