وزير الداخلية الفرنسي يتوعد الحراڤة

دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إلى “نص حازم” ضد الهجرة غير النظامية. كما وعد بإعادة مشروع القانون “في غضون أسابيع”، الذي أرجأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب CNews فإنه من المهم أن يكون هناك نص حازم ضد الهجرة غير النظامية. مشيرا أنه كان يمهد الطريق لمدة عام تقريبًا لهذا القانون الذي كان سيشمل عنصرين رئيسيين. أحدهما لتسهيل طرد الأجانب الذين يمثلون يهدد النظام العام، والآخر يتعلق بالاندماج. ولا سيما تنظيم بعض العمال في القطاعات المتوترة.

على خلفية تصاعد الحمى الاجتماعية ضد إصلاح نظام التقاعد، قرر رئيس الجمهورية الفرنسي. تأجيل فحصها من قبل مجلس الشيوخ. والذي كان من المقرر أن يبدأ في 28 مارس، بإعلانه يوم الأربعاء أنه سيتم إعادة تنظيم مشروع القانون وخفضه. عدة نصوص.

وأكد أن رئيس الوزراء الفرنسي يعمل حاليا مع رؤساء المجالس، وفي غضون أسابيع قليلة ستجري مناقشة أخرى حول الهجرة. مضيفا أن فرنسا بحاجة إلى مثل هذا القانون.

وتابع في ذات السياق “على سبيل المثال، لطرد الأجانب الجانحين، نحن بحاجة إلى قانون. نحتاجه لطرد 4000 آخرين كل عام، حسب تقديره”.