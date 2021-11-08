وزير الداخلية الموريتاني يشيد بخبرة الشرطة الجزائرية

أجرى اليوم الإثنين، وزير الداخلية كمال بلجود، رفقة نظيره وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، زيارة إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف.

وأشاد محمد سالم ولد مرزوك، والوفد المرافق له، بخبرة الشرطة الجزائرية وما وصلت إليه في مجال الشرطة العلمية والتقنية، والذي يعتبر حافزا لتوطيد التعاون والشراكة بين شرطة البلدين.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، استهلت الزيارة بالاطلاع على مختلف الأقسام والدوائر المشكلة للمخبر المركزي للشرطة.

ومنها قسم التحليل الآلي لبصمات الأصابع (AFIS)، وقسم تحليل المقذوفات (IBIS)، والمصلحة المركزية لتحقيق الشخصية.

وقدمت للوزير، والوفد المرافق شروحات وافية حول مختلف المعدات والوسائل المتطورة المستعملة من قبل خبراء الشرطة العلمية في تدعيم التحقيقات الجنائية بالأدلة العلمية والتقنية، والمساهمة في الكشف عن ملابسات القضايا الاجرامية بالاعتماد على الاثباتات البيولوجية والمعلوماتية والبصمات الوراثية.