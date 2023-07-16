وزير الداخلية بكينيا للمشاركة في اجتماع الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد بجمهورية كينيا. للمشاركة في أشغال الدورة الخامسة لاجتماع التنسيق نصف السنوي بين الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية. والتي تنعقد اليوم، الأحد.

وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كان في استقبال وزير الداخلية السلطات الكينية. وكذا ممثلي لجنة الاتحاد الإفريقي.

ومن خلال هذا الاجتماع سيجدد الوزير التأكيد على حرص الجزائر للاندماج السياسي والاقتصادي الفعلي في القارة الإفريقية.

كما ينقل التزام رئيس الجمهورية للإسهام في توفير الظروف الملائمة لتجسيد الأجندة التنموية،2063. ومن بينها التكريس الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية و تحرير اقتصادها.