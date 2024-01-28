وزير الداخلية: تنظيم انتخابات للمجالس المحلية الولائية في الولايات المنتدبة الجديدة العام المقبل

أعلن وزير الداخلية إبراهيم مراد، اليوم الأحد، تنظيم انتخابات للمجالس المحلية الولائية في الولايات المنتدبة الجديدة العام المقبل.

وجاءت تصريحات الوزير مراد، على هامش اشرافه على مراسم تنصيب الولاة المنتدبين بالأبيض سيدي الشيخ وأفلو.

وكشف ذات المتحدث، أنه بسبب ضيق الوقت والاستحقاقات القادمة المتمثلة في الرئاسيات سيتم اجراء انتخابات محلية جزئية في السداسي الأول من سنة 2025.

وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اليوم، على مراسم تنصيب بن مراح يونس، واليا منتدبا لـآفلو ومودن عبد ربي، واليا منتدبا للأبيض سيدي الشيخ.