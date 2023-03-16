وزير الداخلية عن هدم البنايات الفوضوية.. 50 ألف مخالفة و9 آلاف قرار

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، إن عملية تسوية البنايات جارية وفي كل مرة يتم تمديد الآجال. مشيرا إلى أنه بناءا على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون سيتم إزالة كل العوائق وتسوية الوضعيات.

وبخصوص إزالة البناءات الفوضوية وتكليف جهة أخرى لهدمها، أوضح مراد أنه تم تحرير 50 ألف محضر مخالفة. وإصدار 9 آلاف قرار هدم نفد منه 1600 قرار.

كما أشار وزير الداخلية إلى أنه لا يمكن إصدار هيئة محايدة للهدم. مضيفا أن الدولة عملت على تسوية البنايات وتفادي الهدم.

أوامر رئاسية بأن تكون العمليات المأهولة وفق مخطط مدروس بدقة

في حين، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال أحد اجتماعاته لمجلس الوزراء، قد أمر بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية، وفق مخطط مدروس بدقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فإن المخطط يحضّره الولاة، ثمّ يرفعونه إلى وزير الداخلية، للبتّ فيه نهائيا، بعد استنفاذ كل سبل التسويات الإدارية القانونية.

كما شدد الرئيس تبون، في السياق ذات صله، على أن لا تكون عمليات هدم السكنات المأهولة، خلال فصل الشتاء.

للإشارة، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، وعروضا تخص التدابير المتخذة للتموين، خلال شهر رمضان الكريم، تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، ومشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية.