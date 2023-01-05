وزير الداخلية في زيارة عمل إلى إن قزام

حل، وزير الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الخميس، ابراهيم مراد، في ولاية إن قزام. أين يقوم بزيارة عمل وتفقد للولاية.

ويقوم وزير الداخلية، خلال الزيارة بمعاينة العديد من المشاريع التنموية بهذه الولاية الحدودية. كما سيقف عند مشروع حماية الولاية من الفيضانات، وكذا مشروع جلب المياه من منطقة تتزروفت ببرج باجي مختار إلى تين زواتين على مسافة 264 كلم.

كما سيعاين، ابراهيم مراد مشروع إعادة تأهيل المركز الحدود المختلط القديم. ومشروع انجاز الشطر الأخير من الطريق الوطني رقم 1 على طول 7 كلم انطلاقا من النقطة الكيلومترية 0 بين الجزائر والنيجر.