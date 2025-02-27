وزير الداخلية: مسابقة توظيف في صفوف الحماية المدنية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم،مراد أنه تمت الموافقة على عملية توظيف هامة لما يفوق 2200 منصب شغل يشمل الضباط والأعوان والمستخدمين الشبيهين.

وقال مراد على هامش المراسم الرسمية للإحتفالات باليوم العالمي للحماية المدنية. أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات المتعلقة بعملية التوظيف ذات الصلة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

كما أشاد وزير الداخلية يشيد بالنتائج الاستثنائية المحققة هذه السنة في مجابهة ظاهرةالحرائق التي استفحلت بفعل التغيرات المناخية خلال السنوات الأخيرة

أين أفضت حصيلة تدخلات الحماية_المدنية للسنة المنصرمة عن تسجيل ما يفوق المليون تدخلا في مختلف مظاهر الحوادث والأخطار بمعدل تدخل كل 30 ثانية.

وأضاف أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تعمل السلطات العمومية على دعم هذا السلك وتمكينه من الوسائل الضرورية والظروف المثلى لممارسة مهامه النبيلة وفق أعلى مستويات النجاعة