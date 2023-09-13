وزير الداخلية: مستعدون لمساعدة إخواننا الليبيين كلما كان ذلك ضروريا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد. أن الجزائر مستعدة لمساعدة اخواننا الليبين أكثر فأكثر عند كل ضرورة وكلما كان طلب من اخواننا الليبيين.

وفي تصريح لوزير الداخلية عقب استقباله رفقة الوفد الوزاري المرافق له بالعاصمة الليبية طرابلس ، من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا. محمد يونس المنفي قال مراد “تنقلنا إلى ليبيا الشقيقة بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكان لابد أن نسجل حظورنا. لتقديم تعازي رئيس الجمهورية لفخامة الرئيس وللحكومة الليبية والشعب الليبي. مضيفا “نحن مستعدون أكثر فأكثر كلما كان ذلك ضروريا وكلما كان طلب من إخواننا الليبيين.

من جهته، قال وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية” ليس غريب على الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية والقيادة الجزائرية. في تقديم المساعدة التي ارسلوها الى اشقائهم الليبين”. مضيفا “نحن نعتبر الجزائر الأخت الكبرى لليبيا بعتبار مصيرنا واحد وحكومة الوحدة الوطنية تشكر القيادة الجزائرية والحكومة والشعب. على ما قدموه من مساعدات بوصول أسطول من الطائرات التي اقلت رجال الانقاذ الذين كانوا محملين بعتادهم ومعداتهم”.

وقالت وزير التضامن الوطني وقضايا الأسرة، كوثر كريكرو”بين الشعب الجزائري والليبي تضامن فطري، والجزائر قيادة وشعبا متأثرون جدا بهذا المصاب الجلل ويتألم جراء ما حل بالبلد الشقيق”. مضيفة “أنا على تواصل دائم مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية، وتحادثنا لاحصاء احتياجات المنكوبين”

وفي ذات السياق، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية أن هذا الشئ ليس غريب على الشعب والقيادة الجزائرية موضحة أن الشعب الجزائري والليبي شعب واحد وهذا امتداد للعمق التاريخي بين الأجداد”. وأضافت ذات المتحدثة ” منذ أن توليت حقيبة الوزارة وانا على تواصل دائم مع نظيرتي الجزائرية لتباحث تبادل الخبرات ونحن عل تواصل دائم في هذه الازمة الليبية التي نمر بها اليوم”.

وفد وزاري يحل بليبيا ويُستقبل من قبل رئيس المجلس الرئاسي

وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة كل من وزير الصحة. ووزيرة التضامن الوطني وقضايا الأسرة وكذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بالعاصمة الليبية طرابلس . قد حلوا بليبيا أين استقبلوا من قبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها، نقل الوفد الجزائري بالمناسبة تعازي رئيس الجمهورية والحكومة والشعب الجزائري لشقيقه الليبي. إثر المصاب الجلل الذي مس البلاد جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن الليبية. مجددين تضامن الجزائر اللامشروط مع الشقيقة ليبيا واستعدادها للوقوف إلى جانبها لتجاوز مخلفات الفيضانات بإيفاد كل المساعدات اللازمة.

كما أكد الوفد الوزاري انطلاق الجزائر في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية لدولة ليبيا، من خلال الجسر الجوي الذي أقره رئيس الجمهورية، حسب ذات البيان.