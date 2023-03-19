وزير الداخلية يؤكد.. الولايات الجنوبية الجديدة تتوفر على المصالح الضرورية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، من ولاية إن صالح الجديدة، على جاهزية الولايات المستحدثة في جنوب البلاد. وتوفرها على كل المصالح الضرورية لتقريب الإدارة من المواطن.

وأوضح مراد ”أن الولايات العشر المستحدثة في جنوب البلاد صارت جاهزة وتتوفر حاليا على كل المصالح الضرورية”. “التي من شأنها تقريب الإدارة من المواطن بعد أن كانت تبعد عنه بآلاف الكيلومترات”.

وأشار الوزير إلى ”وجود ديناميكية تنموية بهذه الولايات الجديدة على غرار إن صالح التي تمثل اليوم مركز قرار بأتم معنى الكلمة وبها منشآت ومشاريع هامة”. مؤكدا أن هذه الولايات الجديدة “تحظى باهتمام خاص ومرافقة مستمرة من قبل الدولة”.

تدعيم مطار إن صالح

كما استهل الوفد الوزاري الزيارة بمعاينة مشروع تدعيم مدرج مطار إن صالح. حيث وجه مراد تعليمات للشركة المنجزة من أجل احترام الالتزامات التعاقدية بما يضمن تسليم المشروع في آجاله المحددة.

وأكد على أن هذه المنشأة ستساهم، فور الانتهاء من أشغال تدعيم المدرج وملحقاته، في تسهيل تنقل المواطنين من وإلى ولاية إن صالح.

وبلغت نسبة إنجاز هذا المشروع الذي يندرج في إطار البرنامج القطاعي اللامركزي لسنة (2021). والذي خصص له غلافا ماليا يقدر بنحو 2 مليار دج، نحو 80 بالمائة، حيث يتوخى منه تمكين المطار من استقبال طائرات ذات حمولة متوسطة أو كبيرة. على غرار ”بويينغ 737-800”ي استنادا للشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

ويتوقع الانتهاء من الأشغال التي تتمثل في تدعيم المدرج وملحقاته على مسافة 3000 متر طولي في 45 متر عرض أبريل المقبل.

وخلال هذه الزيارة عاين الوفد الوزاري مشروع إنجاز مستشفى 120 سرير بعاصمة الولاية والذي بلغت نسبه إنجازه 73 بالمائة، قبل زيارة المقر الجديد لخزينة الولاية الجديد.

كما كانت الزيارة فرصة لتفقد مدرسة للأطفال المعاقين ذهنيا وسمعيا والتي تقدر طاقة استيعابها بـ62 تلميذا.

وبهذه المناسبة دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى تكثيف التنسيق مع مديرية التربية بالولاية. بغية تفعيل تجربة الأقسام الخاصة بهذه الولاية. والتي عرفت مطلع السنة الدراسية الجارية (2022/2023) فتح قسم خاص لفائدة المتمدرسين في السنة أولى متوسط.

كما أثنت الوزيرة على الجهود المبذولة من طرف الطاقم البيداغوجي المشرف على تأطير هذه المؤسسة التربوية الخاصة.

وتفقد الوفد الوزاري مشروع انجاز محطة تصفية المياه المستعملة المتواجدة بقرية البركة. والتي بلغت نسبة إنجازها 63 بالمائة. وذلك قبل الإشراف على إعطاء إشارة انطلاق قافلة طبية لفائدة الأشخاص المسنين.