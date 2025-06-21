وزير الداخلية يتفقد المحطة البحرية بعنابة

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بزيارة تفقدية إلى المحطة البحرية لولاية عنابة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، رافق الوزير، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، ووزير الري. وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج .

وتهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على ظروف استقبال أفراد الجالية الجزائرية القادمين لقضاء عطلتهم الصيفية بالجزائر.

حيث تم تفقد مختلف المرافق والهياكل التابعة للمحطة البحرية، والاطلاع على مدى جاهزيتها. إلى جانب تقييم الوسائل المسخّرة لضمان استقبال في أحسن الظروف.

وبالمناسبة تم التذكير بالتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية، بضرورة توفير كل التسهيلات لأبناء الجالية الجزائرية. وكذا حسن استقبال السواح الأجانب.