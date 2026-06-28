وزير الداخلية يحل بالمدية

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بولاية المدية، مرفوقًا بالمدير العام للأمن الوطني علي بداوي والمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف.

وكان في استقبال وزير الداخلية، والي الولاية، السلطات المدنية والعسكرية، أعضاء اللجنة الأمنية.

هذا وسيشرف سعيود على تدشين وتسمية مقر الوحدة الرئيسية الجديدة للحماية المدنية باسم المجاهد المتوفى الرائد لخضر بورقعة.

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