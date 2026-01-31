إعــــلانات
وزير الداخلية يحل بتندوف رفقة وفد وزاري

بقلم نادية بن طاهر
حل اليوم السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مرفوقًا بوفد وزاري، بولاية تندوف.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، رافق الوزير، كل من وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب. ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم مكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر.

وجاءت هذه الزيارة، في إطار الاحتفالات بتدشين ووضع حيّز الخدمة والاستغلال للخط المنجمي الغربي بشار-تندوف–غارا جبيلات.

