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وزير الداخلية يدعو الشباب إلى أن يكونوا في مستوى تضحيات الشهداء

الوطني
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وزير الداخلية يدعو الشباب إلى أن يكونوا في مستوى تضحيات الشهداء
بقلم أسماء.ع

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، الشباب أن يكونوا في مستوى تضحيات الشهداء وقيم الثورة المجيدة بالعلم والعمل.

وقام، اليوم الخميس، وزير الداخلية، بتدشين الثانوية الجديدة لبلدية الفجوج بقالمة، حيث ركز على الظروف الجيدة للدخول المدرسي.

وذكّر دحمون، بالعناية التي  توليها الدولة لتعميم الهياكل التربوية، التي عرفت رفع التجميدعن مختلف المشاريع.

وشرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بزيارة عمل وتفقد لولاية  قالمة، مرفوقا بوزيري التربية، والموارد المائية.

وسيشرف الوزير، على تدشين وإطلاق عدد من المشاريع الحيوية بالولاية بما يسمح بالتكفل بانشغالات مواطنيها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=720274

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