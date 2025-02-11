وزير الداخلية يشارك في المنتدى العربي للحد من مخاطر الكوارث بالكويت

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الكويت، للمشاركة في أشغال المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار “بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود من الفهم إلى العمل”.

وحسب بيان للوزارة، تستضيف دولة الكويت خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فيفري الجاري هذا المنتدى. المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

ويشارك في هذا المنتدى 22 دولة عربية وممثلو المنظمات الدولية والبثعات الدبلوماسية. وحوالي 800 مشارك من الخبراء والفاعلين في المجالات ذات الصلة بمجابهة المخاطر الكبرى.

وسيُعنى هذا اللقاء بتسليط الضوء على ما حققته الدول العربية من تقدم في متابعة تنفيذ إطار “سنداي” العالمي للحد من مخاطر الكوارث. والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030. مع اعتماد خطة العمل للفترة المتبقية 2025-2027.

كما سيتيح هذا المنتدى تبادلاً مثمراً للخبرات والتجارب الناجحة في المجال، وسيشكل سانحة لعرض التجربة الجزائرية والجهود التي تبذلها السلطات العمومية، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية. للتحسين المتواصل، الحكامة، مخاطر الكوارث وعصرنة المنظومة الوطنية لمجابهتها. ضمن نسق متعدد القطاعات وتشاركي بين مختلف الفاعلين المجتمعيين.