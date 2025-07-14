وزير الداخلية يشدد على ضمان الإصغاء المتواصل للمواطن والاستجابة لانشغالاته

يواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تلمسان.

وأكد وزير الداخلية على الحركية التي تعرفها ولاية تلمسان والمقاربة التشاركية المحلية. والتي تندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية.

كما شدد مراد، على مواصلة العمل التنموي مع ضمان الإصغاء المتواصل للمواطن والاستجابة لانشغالاته.

وأشرف وزير الداخلية على عملية تسليم شاحنات النظافة لفائدة بلديات تلمسان وتكثيف الجهود تزامنا مع موسم الاصطياف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور