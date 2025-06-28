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وزير الداخلية يشرف على حفل تخرج الدفعة 61 لأعوان الشرطة

بقلم نادية بن طاهر
وزير الداخلية يشرف على حفل تخرج الدفعة 61 لأعوان الشرطة
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أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، رفقة المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، على افتتاح فعاليات حفل التخرج الموحد لأعوان الشرطة.

وتجري فعاليات حفل التخرج الموحد لأعوان الشرطة، دورة 23 جوان 2024 “الدفعة 61″، بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني عبد المجيد بوزبيد الصومعة، في ولاية البليدة.

ويتعلق الأمر بـ1067 عون شرطة متخرج من الصومعة، و328 عون من ملحقة المسيلة، و90 عون من مركز بني مراد. ليبلغ العدد الإجمالي للمتخرجين 1485 عون شرطة.

ويعكس تخريج دفعات جديدة لأعوان الشرطة، مواصلة التكوين العصري وتعزيز جاهزية الشرطة.

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