وزير الداخلية يعزي المدير العام للأمن الوطني في وفاة أمه
تقدم، اليوم الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود بتعازيه الخالصة للمدير العام للأمن الوطني اثر وفاة والدته.
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