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وزير الداخلية يعزي المدير العام للأمن الوطني في وفاة أمه

الوطني
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وزير الداخلية يعزي المدير العام للأمن الوطني في وفاة أمه
بقلم فوزية.م

تقدم، اليوم الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود بتعازيه الخالصة للمدير العام للأمن الوطني اثر وفاة والدته.


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