وزير الداخلية يعزي عائلة الشهيد بن حميدة صالح بالشلف

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكرو. تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة صالح (رحمه الله ). أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة.

وحسب وزارة الداخلية، حل مراد رفقة وزير التضامن بولاية الشلف أين قدما تعازي رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لعائلة شهيد الواجب الوطني بن حميدة_صالح (رحمه الله)، أحد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الاخيرة. كما قدما للعائلة الاعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية.

كما أكد الوزير على أن المواقف البطولية لمنتسبي الجيش الوطني الشعبي البواسل، و الانحراط الطوعي للمواطنين و كذا تجنيد الوسائل البشرية و المادية سمح بتخفيف حجم الكارثة.