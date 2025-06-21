وزير الداخلية يعطي إشارة انطلاق موسم الاصطياف من عنابة

يشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مرفوقا بوفد وزاري على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق موسم الاصطياف 2025 من ولاية عنابة و الموسوم بشعار “صيفنا لمة وأمان”.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن الوزير مراد حل بولاية عنابة مرفوقًا بكل من حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. وطه دربال وزير الري، وسفيان شايب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية. مكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، وهذا للإشراف على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق موسم الاصطياف 2025. من ولاية عنابة والموسوم بشعار صيفنا لمة وأمان.

و كان في استقبال الوفد الوزاري، عبد القادر جلاوي والي ولاية عنابة، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي و السلطات المحلية. و منتخبي ولاية عنابة، كما حضر مراسم الإستقبال محمد مزيان والي ولاية الطارف.

ويشار أن خلال هذه الزيارة سيتم الإطلاع على التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف 2025، و كذا تفقد و دخول حيز الخدمة. لعدد من المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن.

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