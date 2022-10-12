 وزير الداخلية يلتقي مسؤولي المصالح الأمنية للاطلاع على ترتيبات تأمين القمة العربية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اليوم الأربعاء، على لقاء تنسيقي مع مسؤولي مختلف المصالح الامنية.

والذي خصص للاطلاع على الترتيبات المتعلقة بتأمين القمة العربية الذي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر 2022.

وثمّن الوزير الجهود المبذولة من قبل جميع المصالح، و مستوى الجاهزية العملياتية، استعدادا لاستقبال ضيوف الجزائر.

كما دعا إلى مواصلة العمل قصد تهيئة كل شروط النجاح المتميز لهذا الموعد التاريخي.