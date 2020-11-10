وزير الدفاع الأمريكي عن قرار إقالته: لم أكن يوما من الأشخاص الذين يقولون نعم كل الوقت

في أول تعليق له عن قرار إقالته، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه لم يكن “يوما من الأشخاص الذين يقولون نعم كل الوقت”.

وأكد إسبر، في مقابلة لصحيفة “ميليترى تايمز” نشرت اليوم الثلاثاء، ، أنه لم يكن لديه أي نية للاستقالة.

وقال إسبر “كنت أتوقع إقالتي لكنني لم أكن أعرف متى سيتم ذلك”.

وأضاف إسبر “واجهت ترامب آخذا في الاعتبار أن مغادرتي للمنصب ستؤدى لتعيين شخص لن يقول لا للرئيس”.

وتابع ذات المسؤول قائلا “على الرغم من سلسلة من الأزمات والصراعات والتوترات العرضية مع البيت الأبيض”.

مشيرا في السياق ذاته أنه يعتعقد “أننا نجحنا حقا في تغيير الوزارة وتنفيذ أولويتي القصوى مثل استراتيجية الوزارة ومن ثم حماية المؤسسة والحفاظ على نزاهتي خلال هذه العملية”.

وذكر إسبر قائلا “أحيانا أنجح في فعل ذلك وأحيانا لا، ثم حصلت أول قطيعة علنية مع الرئيس

دونالد ترامب، الذي أمر القوات في فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية بالتجمع خارج العاصمة واشنطن في حال الحاجة إليها لإخماد الاحتجاجات”.