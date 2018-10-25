وزير الدفاع التركي: تركيا ستركب منظومة الدفاع “إس 400” شهر نوفمبر القادم  

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنّ تركيب منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس 400” التي اشترتها تركيا من موسكو سيبدأ في نوفمبر المقبل.

مؤكدا أنها ستعمل بشكل مستقل تماما عن منظومات حلف شمال الأطلسي.

وأوضح أكار في تصريح لبعض وسائل الإعلام ، أن العمل جار على انتقاء الأُطر التي ستشرف على تركيب المنظومة في تركيا لتنتقل مطلع العام المقبل إلى روسيا للتدرب على أعمال البناء.

وأضاف تركيا تبذل جهودا مضاعفة لردع كل التهديدات، ولقد تواصلنا مع العديد من الدول لشراء منظومات دفاعية جوية ومن هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبالنتيجة تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا”.

و أشارالمسؤول العسكري التركي إلى أن قيادة القوات الجوية التركية، تعمل على تحديد الأماكن التي يتوجب تركيب المنظومة فيها.

وقال وزير الدفاع التركي أن السبب الرئيسي لشراء “إس 400″، هو توفير الحماية لـ 81 مليون مواطن تركي ومنع وصول الصواريخ والتهديدات الجوية إلى الأراضي التركية.